في ذكرى ميلاد رئيس وزاء مصر الأسبق.. 10 محطات هامة في حياة "الببلاوي"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزاء مصر الأسبق، الذي ولد في 17 أكتوبر 1936، حيث يبلغ من العمر 84 عاماً.

في السطور التالية تستعرض "الوطن"، أبرز 10 محطات في حياة الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي تم التوافق عليه في عهد الرئيس عدلي منصور، وأصبح رئيسا للحكومة عقب 30 يونيو، وحسب السيرة الذاتية لـ"الببلاوي"، فإن أبرز المحطات جاءت كالتالي:

*مدير إدارة البحوث الاقتصادية وزارة المالية 76 – 1980

*مدير الإدارة الاقتصادية، بنك الكويت الصناعي 80 – 1983

*رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات 1983 – 1995

*مستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط 1993

*الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بين 1995 و2000

*عين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – 2001

* رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات بين 1983 و1995

*اختير في 16 يوليو 2011 نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للمالية.

* تولى منصب رئيس الوزراء في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو

*يشغل حاليا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

مؤهلات وجوائز الدكتور حازم الببلاوي

حصل "الببلاوي"، على ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف سنة 1957، ودبلوم الدراسات العليا الاقتصاد السياسي، جامعة القاهرة سنة 1958، ودبلوم الدراسات العليا القانون العام، جامعة القاهرة سنة 1959، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا العلوم الاقتصادية، جامعة جرينوبل، فرنسا سنة 1961، ودكتوراة الدولة في العلوم الاقتصادية، جامعة باريس – فرنسا سنة 1964.

كما حصل رئيس مجلس الوزراء الأسبق على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه سنة 1964، وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الاقتصاد على مستوى الوطن العربي سنة 1983، وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا سنة 1992، وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا سنة 1992، ووسام الأرز بدرجة فارس أكبر من حكومة لبنان سنة 2001.