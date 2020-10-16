دقيقة حداد على روح محمود ياسين من شباب "ابدأ حلمك" بأسيوط

لليوم الثالث على التوالي، تقام فعاليات العرض المسرحي "هيلا هيلا"، لفريق مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، على مسرح القصر.

وبدأ العرض بدقيقة حداد على روح الفنان الراحل محمود ياسين، الذي قدم عددا من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي تناولت العديد من قضايا المجتمع المصري.

العرض من تدريب تمثيل محمد الهجرسي، ديكور وأزياء عمرو الأشرف، وإشراف لغوي الدكتور سيد عبدالرازق، موسيقى وغناء المايسترو حسام حسني، تدريب أداء حركي مناضل عنتر، المدير الإقليمي المخرج خالد أبو ضيف، رؤية فنية وإخراج أحمد طه.

مشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء "إعداد الممثل الشامل"، وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمى إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع

جدير بالذكر أن أولى مراحل المشروع قد بدأت في سبتمبر 2018، وجرى إطلاقه في ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شباب وفتيات، وإجمالي من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شباب وفتيات، جرى قبول 166 شابا وفتاة، منهم 52 متدربا بأسيوط، وجرى البدء في ورش التدريب اعتبارا من يوليو 2019.

ورحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية المهمة، كما تولى الفنان الراحل إدارة المسرح القومي في 1988.