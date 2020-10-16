"الصحة" تطرح أغنية توعوية للطلاب عن كورونا قبل انطلاق العام الدراسي

حرصت وزارة الصحة والسكان، على بث أغنية توعوية للطلاب عبر صفحة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، غدا، لرفع درجة الوعي لدى الطلاب، بخطورة فيروس كورونا، وكيفية انتقاله بين الأشخاص.

تتضمن الفيديو، مجموعة عبارات تحمل في معانيها الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء اليوم الدراسي، وهي ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة أثناء اللقاء، والتقبيل والأحزان، والحفاظ على آداب السعال والعطس، وعدم الشراء من الباعة الجائلين، والحفاظ على الوجبات الصحية لكل طالب بمفرده، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب بعضهم البعض.

الفيديو بطولة الفنان أحمد أمين، وأعلنت وزارة الصحة عن تدشين مجموعة من الحملات التوعوية للطلاب خلال فترة العام الدراسي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان عودة آمنة لهم وتفادي حدوث أي انتكاسة في عدد مصابي الفيروس.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة آيفونhttps://apple.co/3gURgYJ