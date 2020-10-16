رئيس الغرف التجارية السعودية: مقاطعة بضائع تركيا رد على إساءات أنقرة

قال رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، إن القيادة التركية تتعمد الإساءة إلى العديد من الدول العربية ومن بينها بلاده، وبالتالي فإن الشركات السعودية والمواطنين في المملكة يرفضون التعامل مع البضائع التركية.

وأضاف "العجلان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن القيادة التركية الحالية لا يرجى الخير منها وتشعل الحرائق في كل مكان، في السعودية ومصر وليبيا والعراق، مشددًا على أن كل مواطن ورجل أعمال سعودي يرفض المؤامرات التركية، وبالتالي فإنه يرفض التعامل مع البضائع والشركات والمؤسسات التركية.

وتابع: "نحن على وعي بما يقوم به الأتراك في بلدنا، ونحن من أصغر طفل حتى أكبر شيخ عازمون على عدم التعامل مع أنقرة تصديرا واستيرادا وسياحة واستثمار".

وأردف: "لدينا الكثير من الاتصالات من رجال الأعمال والشركات التركية لكننا يجب أن نتصرف ضد قادتهم الذين يشعلون الحرائق في كل مكان، فعلاقاتنا مفتوحة مع كل دول العالم، وكانت علاقتنا بتركيا قبل فترة متميزة، لكن القيادة التركية تريد الإضرار بالوطن العربي، ونعرف مؤامراتها ضد وطننا العربي، والكثير من أصحاب الشركات ورجال الأعمال يتبرأون من القيادة التركية لكن يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم ومحاسبة قيادتهم".