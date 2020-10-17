أول حكم بإعدام امرأة منذ 70 عاما بأمريكا: بحقنة مميتة

حددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، يوم 8 ديسمبر المقبل، لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عامًا.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، أنَّ ليزا مونتجومري مدانة بخنق امرأة في ولاية ميزوري عام 2004، وستعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.

من جهته، قال مركز معلومات عقوبات الإعدام، إنَ آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية بعد توقف من 17 عامًا، وتمّ الاستئناف بعد السماح بالتنفيذ عن طريق عن حقنة قاتلة، فيما كان يعتمد سابقا على مادة من 3 مكونات.

ولم تلغ الولايات المتحدة عقوبة الإعدام حتى اليوم، ويتمّ تنفيذ الحكم حين يصدر عن محاكم فيدرالية.