وزير التعليم العالي يعنف أمن جامعة عين شمس لدخول طلاب بدون كمامة

عنف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، الأمن الإداري بجامعة عين شمس، لسماحهم بدخول بعض الطلاب دون ارتداء كمامات داخل الحرم الجامعي، مشددًا على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامات، موجها بإحالة أي طالب إلى الأمن الإداري في حال مخالفته لتعليمات وإجراءات الوقاية الصحية.

وتجرى جامعة عين شمس، حاليا، التجهيزات النهائية لإطلاق شارة بدء العام الدراسي الجديد 2020، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

ويجري الطلاب الاستعداد والاصطفاف لتحية العلم المصري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الجامعة، وتفقد رئيس الجامعة التجهيزات والاستعدادت النهائية لبدء العام الدراسي الجديد.

وشدد "المتيني" على جميع أفراد الأمن، بعدم السماح لأي شخص بالدخول للحرم الجامعي، دون ارتداء كمامة، والتأكد من درجة حرارته بألا تتجاوز الـ 37.4 درجة.

وبدأت جامعة عين شمس، منذ قليل، استقبال طلابها الجدد والقدامي في أول يوم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، بقياس درجة الحرارة وتوزيع المعقمات، وذلك في إطار استعدادات الجامعات للعام الجديد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة مرض كورونا المستجد كوفيد 19.

ونظم عدد من الأسر الطلابية، مجموعة من الأنشطة، فضلًا عن تنظيم مهرجانات غنائية وطنية عبر سماعات الدي جي، مع مراعاة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بحظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي، دون ارتداء كمامة، موضحًا أنه يجري العمل حاليا على الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية المتعلقة بالحرم الجامعي أ، تمهيدا لافتتاحه.