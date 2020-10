رحيل الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن عمر ناهز الـ 93 عاما

رحلت الممثلة الأمريكية روندا فليمنج، التي تنتمي لعصر هوليود الذهبي، عن عمر ناهز الـ 97 عاما، في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا بأمريكا.

تم تأكيد الوفاة من قبل سكرتيراتها وهو ما نقله موقع Deadline، وولدت "فليمنج" 10 أغسطس 1923 في كاليفورنيا بأمريكا.

شاركت الممثلة الراحلة في 68 عملا فنيا، بينها أكثر من 40 فيلما، وعملت مع كبار المخرجين منهم ألفيد هيتشكوك وروبرت سيودماك، وغيرهم بين كبار المخرجين السينما الآخرين.

كانت بداية "روندا" من خلال مشاركتها بدور صغير عام 1943 في فيلم In Old Oklahoma، وفي عام 1944 شاركت في أفلام Since You Went Away، وWhen Strangers Marry، بالإضافة إلى الفيلم القصير The Fighting Generation، وانتهت فترة الأربعينيات بمشاركتها في 11 عملا.

أما أول مسلسل شاركت فيه كان The Best of Broadway عام 1955، وفي الخمسينيات مثلت في العديد من الأعمال تخطى عددها الـ 30.

من أفلامها الأكثر شهرة الفيلم الخيالي الموسيقي A Connecticut Yankee عام 1948، وفيلم Western Gunfight at the O.K عام 1957

آخر فيلم روائي طويل شاركت فيه روندا كان عام 1980 في The Nude Bomb، وهو من إخراج كليف دونر، وبعدها بعشر سنوات شاركت في الفيلم القصير Waiting for the Wind ليكون آخر ظهور لها أمام الكاميرات.

وبمجانب مشاركتها السينمائية، قامت "روندا" في وقت لاحق من حياتها، ببعض المشاريع الخيرية حيث قامت هي وزوجها الراحل، بتأسيس عيادة روندا فليمنج مان للرعاية الشاملة للنساء المصابات بالسرطان في كاليفورنيا.

كما دعمت روندا فليمنج أحد المراكز الصحية في سانتا مونيكا، بولاية كاليفورنيا، كما كانت أيضًا سفيرًة لمؤسسة Childhelp، حيث كانت تعمل على رعاية وعلاج ضحايا إساءة معاملة الأطفال، كما عملت على دعم المشردين.