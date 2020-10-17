"أسوان الأزهرية": اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال عبدالباسط قناوي، مدير التعليم النموذجي بمنطقة أسوان الأزهرية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من ارتداء الطلاب وكل العاملين بالمدارس الكمامات، فضلًا عن تسليم المدارس الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة الجسم، كما تم التعقيم ومراجعة النظافة العامة للفصول ودورات المياه، مؤكدًا: "كنا على أتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد".

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية لـ"قناوي" والشيخ أحمد عبد الحميد مدير منطقة أسوان الأزهرية، لمعهد أسوان النموذجي الابتدائي، ومعهد أسوان الابتدائي بالطابية، ومعهد الفتح المبين الابتدائي بالمحمودية بمدينة أسوان.

وتابع "قناوي" "طالبنا بعدم تكدس التلاميذ أثناء الدخول والخروج، مع وجود مشرفين على الأدوار لاستقبال الطلاب وتقليل كثافة الفصل ليصل في بعض الفصول إلى 15 تلميذًا فقط، خاصة وأنه تم التعميم بأن الصفوف الـ4 و 5 و6 تكون أيام الدراسة يومي السبت والثلاثاء، أما الحضانة و1 و2 و3 ابتدائي 4 أيام فى الأسبوع وهي أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، كما تم تسليم الجداول للمدرسين ومراجعة الدروس ووفرنا الكتب المدرسية دون الالتزام بدفع المصروفات الدراسية" .

وقال الشيخ أحمد عبد الحميد، "شهدت الدراسة فى اليوم الأول انتظام وانضباط من كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد، وقمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الإجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ماجاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال: "نؤكد لأولياء الأمور بأن أبنائهم أبناؤنا جميعًا وهدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم".