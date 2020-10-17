اتحاد المستثمرين يلتقي وزيري "المالية" و"التضامن" خلال أيام

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محرم هلال، عن عقد لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها بيومين يلتقي الوفد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين ومقترحات حلولها.

ويعد هذا أول لقاء لاتحاد المستثمرين، بعد تشكيله الجديد، والذي يضم ياسمين الابنة الكبرى للراحل محمد فريد خميس، رئيساً شرفياً للاتحاد، تخليداً لذكراه ومكانته في الصناعة والاستثمار، واختيار الدكتور محرم هلال رئيساً للاتحاد.

كما ضم التشكيل أسامة حفيلة نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للمكتب التنفيذي، الدكتور محمد خميس شعبان أميناً عاماً للاتحاد، صبحي نصر أميناً للصندوق، واستمرار كل من محمد المرشدي، محمود الشندويلي، سمير عارف، علاء السقطي، محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد، واستمرار علي حمزة، عبد الله الغزالي كأعضاء لمجلس الإدارة، والدكتور عادل اليماني مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.

ومن المفترض أن يجري مناقشة عدد من المشاكل التي تواجه المستثمرين على مستوى الجمهروية أعضاء الاتحاد، أبرزها تخفيف أعباء الضريبة العقارية على أصحاب المصانع، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لحل أزمة التهريب الجمركي عبر المنافذ، ومناقشة ملف التأمينات على العمال.

توفي رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، في 19 سبتمبر الماضي، حيث كان يمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.