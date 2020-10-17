أشرف زكي عن رغبته في الاستقالة من نقابة الفنانين: سنصدر بيانا بعد قليل

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن رغبة زميلها أشرف زكي في تقديم استقالته من منصبه كنقيب للفنانين، مشيرة إلى رفض الجمعية العمومية للنقابة للاستقالة.

وكتبت "سويدان" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعلن نحن الموقعين أدناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية، رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكي ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء".

ومن جانبه، قال الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين لـ"الوطن"، إنه سيصدر بيانا بعد قليل لتوضيح كافة الملابسات المتعلقة بأنباء استقالته.

ومن ضمن الفنانين الذين رفضوا الاستقالة كما ذكرت لقاء سويدان، الفنانون إيهاب فهمي شعبة التمثيل، محمود عامر شعبة التمثيل، أحمد البدري شعبة التمثيل، حمدي أبو العلا شعبه الإخراج، رفعت ريان شعبتي التمثيل والعرائس، جلال العشري شعبة التمثيل، جلال الهجرسي شعبة التمثيل، إيهاب مبروك شعبه التمثيل، لاشين لاشين شعبة التمثيل، محمد عبده شعبة التمثيل، محمد الحديدي شعبة التمثيل، محمود كامل فنون شعبية، محمد إسماعيل شعبة النقد، حسن فاروق شعبة فنون شعبية، سعاد الهواري شعبة التمثيل، وغيرهم من الفنانين.