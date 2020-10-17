انقطاع الكهرباء عن مناطق بجنوب الأقصر يستمر يومين

أعلنت شركة هندسة كهرباء إسنا، بمحافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة شارع "البحر القديم"، ومنطقة بنك الاسكندرية، وحتى شارع "الراعي"، اعتباراً من مساء اليوم السبت.

وذكرت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة "المنشية"، وجسر "السيالة"، سوف يستمر من مساء السبت وحتى غد الأحد، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وبينما تقدمت شركة الكهرباء بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات انقطاع التيار، فقد ناشدت الشركة المواطنين اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، لتفادي ساعات الفصل.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد استقبل أمس الجمعة، بمقر ديوان عام المحافظة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، المهندس سامي أبو وردة، وذلك لبحث أهم المشكلات التي تعيق توفير احتياجات منظومة الكهرباء بنطاق المحافظة، ومناقشة أهم شكاوى المواطنين في هذا الشأن، خاصةً التي وردت في الفترة الأخيرة.

وناقش المحافظ ورئيس الشركة، خلال اللقاء، خطة عمل قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر، والاحتياجات المستقبلية لمنظومة الكهرباء، بهدف تطوير المنظومة بالمحافظة، كما تمت مناقشة إمكانية تخفيض قيمة التراكمات على الفواتير شهرياً، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

كما تطرق الاجتماع لبحث سبل تيسير إجراءات توصيل مرفق الكهرباء لعدد من المناطق بالمحافظة، على رأسها منطقة "حوض 18"، بوسط مدينة الأقصر والتي تعددت شكاوى بعض الأهالي بها، بسبب عدم توصيل مرفق الكهرباء، رغم حصولهم على التراخيص اللازمة.

ووعد "أبو وردة،" بأن الشركة بصدد إقرار خطة جديدة لتسهيل إجراءات التعاقد على مرفق الكهرباء، وإزالة كافة المعوقات، لضمان عدم اتجاه المواطنين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه حق.

ومن جانبه، أثنى محافظ الأقصر على جهود مسئولي شركة الكهرباء، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لضمان توصيل مرفق الكهرباء لكل منزل، والتسهيل على المواطنين لحل مشاكل سداد الفواتير المتأخرة والتراكمات، بما يضمن حق كل من الدولة والمواطن.