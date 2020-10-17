تحديد 8 سيدات جدد مارسن الرذيلة مع "جزار البراجيل".. والأمن يلاحقهن

حددت جهات التحقيق وأجهزة الأمن، 8 سيدات جدد، مارسن الرذيلة مع "جزار البراجيل"، وظهرن فى فيديوهات كان يصورها بنفسه، أثناء وبعد العلاقة، وجار ملاحقتهن.

وتمكنت الأجهزة المختصة، من تحديد المتهمات بعد فحص عشرات الفيديوهات، وتم تحديد 8 متهمات، ليرتفع عدد السيدات المحددات فى الفيديو إلى 25 سيدة.

واستجوبت جهات التحقيق، المتهم حول تلك الفيديوهات، على مدار عدة جلسات تحقيق، وعن مكان تصويرها، فضلا عن بيانات السيدات اللاتي ظهرن معه خلال ممارسة الجنس، داخل شقة مُستأجرة، لهذا الغرض.

وخلال التحقيقات، ادعى المتهم عدم معرفته ببيانات السيدات سوى الاسم الأول لكل واحدة منهن، وفي الغالب كان بعضهن يستعمل اسما حركيا.

وسجلت جهات التحقيق، اعترافا للمتهم بظهوره في 4 مقاطع فيديو أثناء إقامته مع سيدة، إذ أكد أنها كانت زوجته عرفيا، وأنه يحب تصوير العلاقة الحميمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من الفيديوهات الإباحية على هاتف المتهم، وظهر فيها المتهم أثناء إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وقررت النيابة العامة، ضبط واحضار متهمة تُدعى "أم آدم" بتهمة معاونة المتهم في استقطاب السيدات واستدراجهن، عن طريق عرض مبالغ مالية كبيرة عليهن، نظير ممارسة الجنس للمرة الأولى، وبعدها يبدأ في ابتزازهن عن طريق الفيديوهات التي صورها لهن، خلسة خلال ممارسة الجنس معهن.

واقتحم أهالي القرية شقة المتهم، بعد انتشار فيديوهات جنسية له مع عدد من سيدات المنطقة، وظهر العنتيل في الفيديو وهو يجلس على كرسي، ممزق الملابس ومصاب بكدمات بسيطة، وظهر شاب آخر أثناء مناقشته للعنتيل عن علاقته بزوجته - زوجة الشاب - وعن اتصال المتهم بزوجة الشاب الأخير، وذكر في الفيديو اسم سيدة تدعى "أم آدم"، كانت تساعد "العنتيل" في استقطاب السيدات مقابل حصولها على مبالغ مالية تصل لـ3 آلاف جنيه.