عاجل.. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على وقف إطلاق النار بدءا من منتصف الليل

أعلنت أرمينيا، مساء اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق حول هدنة إنسانية مع أذربيجان، اعتبارًا من منتصف الليل.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، في بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية اذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارًا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقًا للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت موسكو بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه الأذربيجاني، جيحون بيراموف، والأرمني، زوغراب مناتساكانيان.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأذربيجانية عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 52 آخرين جراء قصف صاروخي استهدف ليل السبت كنجه، ثاني أكبر مدن البلاد، من داخل أراضي أرمينيا.