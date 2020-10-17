وزير التعليم العالي: لم يُظلم طالب في الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لم يُظلم طالب في الدبلومة الأمريكية، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم وفرت لهم امتحان بديل لـ"السات"، ولكن بعضهم رفضوا، كما وفرت لهم وزارة التربية والتعليم، امتحان "سات مصري"، مؤكدًا أن هذه "الخلطة" صعبة على التنسيق، ولكن خلال أيام سيتم الانتهاء من نتائج الدبلومة الأمريكية.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أنه بالنسبة للشهادات العربية وأصحاب المعادلات العربية، فقد حصل أصحابها على ضعف الكوتة المقررة لهم، موضحًا أن هذه الأحاديث تخرج كل عام، والوزارة تساعد قدر ما تستطيع.

ولفت إلى أن هناك 4 جامعات دولية في العاصمة الجديدة تمنح شهادات من كندا، وبريطانيا، وألمانيا، وقريبا هناك "مفاجآت"، موضحًا أن حلم الجامعات الدولية تحقق، كما تم فتح 3 جامعات تكنولوجية خلال السنوات الماضية، وهذا العام بدأت الوزارة في الجامعات الأهلية، مثل جامعات الجلالة والعلمين، والملك سلمان.

وشدد على أن الدولة ترغب في تقليل التكلفة على أولياء الأمور الذين يدرسون في جامعة الجلالة، كما أن الدولة تعمل في ظروف صعبة جدًا، ولم تتوقف، مطالبًا المواطنين بالتحمل قليلًا، مشيرًا إلى وجود سيناريوهات عديدة سيتم التعامل بها في حال زيادة إصابات فيروس كورونا.

وقال "لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع الجائحة، وهناك أماكن للفرز والعزل، وسيتم التعامل مع الحالة بحالتها"، موضحًا أن قرار الغلق لن يترك للجامعات ولكنه يؤخذ من الحكومة.