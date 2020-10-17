"عبد الغفار" يكشف تفاصيل "باقات إنترنت" للمناهج فقط: سعرها بسيط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أصبح لديها خبرة كبيرة في مسألة التعامل عن بعد، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تعاقدت مع كل المنصات الإلكترونية.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أنه لا يوجد مشكلة في التقييم والقياس، والكل يعيش سنة استثنائية، وظروفًا صعبة، معقبًا: "هنعدي السنة دي على خير بإذن الله".

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل منذ ثلاثة أشهر لرفع المقررات وتسجيلها على المواقع الإلكترونية، وهناك تطور كبير حدث في هذا السياق، وستكون المناهج مسجلة حتى يتم الانتهاء من المنصات الإلكترونية، ويستطيع الطالب أن يشاهدها في أي وقت.

وعن طلاب الأقاليم وتكلفة التعلم عن بعد، قال "عبدالغفار"، إنهم تواصلوا مع وزارة الاتصالات لتوفير باقات لا تستخدم إلا للدخول على مناهج الدراسة فقط، وسعرها سيكون بسيطًا، وستنتهي هذه الاتفاقية خلال أيام.