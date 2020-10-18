سامي عبدالراضي: قتلة "فتاة المعادي" ظهروا بسكون وبرود تام في الفيديو

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن المتهمين بسرقة وقتل فتاة المعادي ظهروا في الفيديو الذي تم تصويره لهم من قبل الأجهزة الأمنية في حالة من البرود التام والسكون والهدوء.

وأضاف "عبدالراضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن النيابة العامة وجهت لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية والسرقة بالإكراه، حيث عثر مع المتهمين أسلحة بيضاء وفرد خرطوش، موضحا أن النائب العام أمر بتحويلهم إلى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية لمعرفة هل كانوا متعاطين للمخدرات وحتى يتم مطابقة الصور والفيديوهات بشخوص هؤلاء المتهمين.

وأكد أن تلك الجريمة هي أكثر الجرائم قسوة وعنف، ويجب أن يكون هناك ردع حقيقي وواضح، والنيابة العامة لن يهدأ لها بال حتى إحالة المتهمين خلال أيام بعد تلقيها التقارير الفنية المرتبطة بالطب الشرعي والأدلة الجنائية حتما ستحولهم إلى محكمة جنائية وسيكون هناك حكم رادع من أول جلسة، مشيرا إلى أن التعامل مع هؤلاء المجرمين لن يكون بعطف أو رحمه، ولا يجوزو بأن يكون معهم محامين يدافعوا عن هؤلاء، ويجب أن يكون الردع قويا حتى لا يقوم غيرهم بمثل ما قاموا به.