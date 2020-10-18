سفير القاهرة لدى المغرب: الفرق المصرية بحالة جيدة

قال السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، إن جميع الفرق المصرية المتواجدة في حالة جيدة، حيث كان النادي الأهلي اليوم قد تغلب على الوداد المغربي بهدفين مقابل لا شيء في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، "الأهلي كان بيهاجم بشدة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أنه بالنسبة لنادي الزمالك، فإن المسحة الخاصة باللاعب فرجاني ساسي جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتم الاتفاق على أن يعزل نفسه في الغرفة التي يقيم بها في الفندق انتظارًا لنتيجة المسحة الثانية.

أما بالنسبة لمباراة "بيراميدز" في الكونفيدرالية، مع أحد الفرق الغينية، فقال "إبراهيم"، إن الفريق الغيني يوجد بين عناصره 9 إصابات، ولكنه سيلعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن الفريق الغيني لا يتواجد حاليا في نفس الفندق الذي يقيم فيه لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز، معربا عن أمله في توفيق كل الفرق المصرية.