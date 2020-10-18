صلاح الدين: موسيماني لديه فلسفة.. الأهلي لم يلعب بهذه الطريقة منذ فترة

أشاد وليد صلاح الدين، لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، بأداء الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، فذكر أن الأهلي أدى المباراة بشكل رائع، ويلعب بشكل جيد جدا.

وأضاف "صلاح الدين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، السبت، أن المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني لديه فلسفة واضحة، وأن النادي يضغط بطول الملعب على الوداد، وهذا لم يحدث منذ فترة كبيرة، وفي نفس الوقت يبدأ الهجمات مبكرا، والأهلي يؤدي بشكل جيد.

وتابع "صلاح الدين"، أنه بالنسبة للزمالك، فإنه سوف يلعب مع الرجاء، وهو فريق كبير، معربا عن أمنيته في أن يكسب المباراة، وأن يكون النهائي لأول مرة مصريا، ويُلعب في إستاد القاهرة.

وضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في استاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.