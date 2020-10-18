نائب وزير التعليم: إطلاق أول قناة للتعليم الفني الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق أول قناة للتعليم الفني، الثلاثاء المقبل، لتكون أحد مصادر التعلم بالتعليم الفني، إلى جانب التفاعل والمناقشات التي تتم بداخل المدرسة، مشيرا إلى تفعيل المنصات التعليمية بالمدارس كافة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس بمحافظة القليبوية، برفقة المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير الدراسة خلال اليوم الأول.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و"العقيد وائل فرج أحمد، المستشار العسكري، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم" بالمحافظة، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والمهندسة فاطمة محمود، مدير عام المشاركة المجتمعية، وأدوا النشيد الوطني وتحية العلم مع الطلاب في إحدى المدارس.

وعقب ذلك، تفقد المحافظ ونائب الوزير، أعمال التدريب على المنصة التعليمية "ادمودو" بالمدرسة، ثم سير الدراسة بقسم الطاقة المتجددة.

وأكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، خلال جولته التى حضرها المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، والمهندس علي جلال، مدير عام التعليم الصناعي، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، ومحمد القاضي، مدير المشاركة المجتمعية بالمديرية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة، والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم، والتحلي بالنظام والمثابرة.

ووجه الدكتور محمد مجاهد، الشكر لقيادات التعليم والتعليم الفني على مجهوداتهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وبعث اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، برسالة شكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الجهد المبذول في النهوض بالتعليم في مصر، مشيرا إلى أن منظومة التعليم في مصر شهدت تطورا وتقدمت تكنولوجيا غير عادية، ما انعكس على التعليم وتطبيقاته خلال جائحة كورونا.

ووجه "الهجان" الشكر للقوات المسلحة على جهودها وما نجحت فيه في المدارس العسكرية، وقيادات التعليم بالقليوبية على مجهوداتها، وما حققته من نجاحات، ما أسفر عن 6 طلاب أوائل بالثانوية العامة، و12 طالب بالتعليم الفني.

وأكد محافظ القليوبية، على أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية، من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها؛ لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه.

وينتظم 1446617 طالبا في الدراسة، بمدارس محافظة القليوبية، اعتبارا من اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن مدارس المحافظة كافة، جاهزة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، مؤكدا الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني)، ولا يوجد عجز فيها.

وأشار "عجلان" إلى أنه شكلت قوافل متابعات، للتأكد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات، وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليقه في مكان واضح بالمدرسة، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب، والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وشدد طه عجلان، على أن المدارس كافة، تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إلى أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بشكل يومي ودوري، ويطبق التباعد الاجتماعي، وتستخدم الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي، وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع "عجلان": "نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن؛ لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة، مع تقليل الكثافات، ومنع أي تجمعات وتزاحم للطلاب خلال الدخول والخروج، وفصلهما من خلال منافذ منفصلة، وعمل مسح حراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر".