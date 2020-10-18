لو عايز تجدول مديونية فاتورة المياه على أقساط شهرية.. اعرف الطريقة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، عن الإجراءات والمستندات المطلوبة التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقدمه بطلب خدمة جدولة مديونية "فواتير المياه" على أقساط شهرية حتى يستطيع سداد الفواتير المتراكمة عليه.

المستندات المطلوبة

طلب من العميل بالرغبة في جدولة المديونية على أقساط شهرية.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

نموذج طلب تقسيط مديونية.

آخر فاتورة سددها المنتفع.

رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص بالمنتفع.

الإجراءات

يقدم المنتفع نموذجًا من طلب تقسيط مديونية بقسط شهري.

يسدد المنتفع 25% من قيمة المديونية كدفعة مقدمة.

يوقع المنتفع على إقرار بقبوله دفع الأقساط بمقابل تقسيط المحدد باللائحة.

إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

عادات سيئة تزيد من الاستهلاك

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن سوء استهلاك بعض المواطنين وعدم الاهتمام بفاتورة المياه قدر الاهتمام الصحيح قد يخرج البعض من شريحة مدعمة لأخرى دون أن يشعروا، لافتًا إلى أن هناك بعض العادات السيئة التي تزيد من الاستهلاك دون شعور المواطنين عن طريق ترك حنفية المياه مفتوحة باستمرار وقت غسل الأسنان أو الحلاقة أو غسل الخضروات.

3 شرائح مدعمة لفواتير المياه

وأشارت القابضة إلى أن هناك 3 شرائح مدعمة لفواتير المياه، وإذا زاد الاستهلاك عن هذه الشرائح الثلاث يرفع الدعم وهو ما يحدث للكثيرين الذين لا يشعرون بأهمية توفير المياه، مشددًا على ضرورة الحرص في التعامل مع هذه المشكلة لعدم الخروج من شريحة لأخرى أعلى منها ووقف هدر المياه.

طرق وآليات مواجهة أزمة المياه

كشفت دراسة لمعهد التخطيط القومي، عن عدد من السبل التي من الممكن أن تتبعها مصر لمواجهة أزمة المياه المحتملة وهي:

- إعادة استخدام المياه.

- اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

- زيادة استغلال المياه الجوفية في وادي النيل والدلتا.

- إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.

- تحلية المياه.

-تخزين مياه الفيضانات.

- مراجعة وتحديث القوانين واللوائح القائمة.

- استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة الموارد المائية.

- إعادة هيكلة منظومة إدارة الموارد المائية.

- حماية الصحة العامة والبيئة.