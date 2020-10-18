مدارس شبرا الخيمة تستقبل طلابها بالكواشف الحرارية

استقبلت مدارس شبرا الخيمة، طلابها بالكواشف الحرارية قبل دخولهم الفصول، ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إنَّ 1446617 طالبًا في الدراسة مسجلون بمدارس محافظة القليوبية، مؤكدا جاهزية كل مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100%.

وأضاف أنَّ مديرية التعليم شكّلت قوافل متابعات؛ للتأكّد من جاهزية المدارس وعددها 2451 مدرسة على مستوى المحافظة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب؛ لتحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وتابع: "نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتمّ التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر".

فيما سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور والطلاب بسبب تراكم القمامة أمام مجمع المدارس أبو زعبل ومدخل 5 مدارس ابتدائي وإعدادي وأزهري وتجريبي وkg.

وعبر أولياء الأمور عدم رضائهم من هذا المنظر وأكوام القمامة التي تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي، بدلا من أن تستقبلهم الورود فرحين بعودتهم للمدرسة.

وأوضحت الإدارة التعليمية أنَّه سيتمّ التواصل مع مسؤلي مجلس المدينة لرفع تلك الاكوام المتراكمة حرصا على حياة الطلاب .

وانطلق العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، اليوم الأحد، بعد أن بدأت عددًا من المدارس أمس السبت، حيث بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.