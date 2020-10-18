على طريقة "فتاة المعادي".. أمن الشرقية يضبط "حرامية الشنط"

بعد 24 ساعة من واقعة قتل "مريم" الشهيرة بـ"فتاة المعادي"، على يد لصوص أثناء محاولة خطف حقيبتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية، وهما يحاولان سرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها مع طفلها.

وبمجرد انتشار الفيديو، أجرت أجهزة الأمن تحقيقات موسعة وجرى فحص الفيديو وتحديد مكانه، وتبين أنه في منطقة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتوصلت القوات إلى السيدة - المجني عليها - وبعد مرور 24 ساعة تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أنهما كونا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب السيدات والسرقة، وجرى التحفظ عليهما وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالشرقية، أن بداية رحلة البحث عن المتهمين، كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من سيدة تدعى "دعاء .ع" مقيمة بمنطقة فاقوس، تفيد أثناء سيرها رفقة ابنها بجوار الساحة الشعبية، اقترب شخصان منهما وسرقا حقيبة يدها ولاذا بالفرار.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر بيانا بشأن واقعة فتاة المعادي، وقررت النيابة حبس ثلاثة متهمين في الواقعة، بتهمة القتل العمد والسرقة بالإكراه، للضحية.

جاء قرار النائب العام بعد أن خضع المتهمون الثلاثة للتحقيقات واعترفوا بتفاصيل الجريمة المروعة، وجرى عرضهم على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.