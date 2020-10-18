توصيل خدمات المياه لـ30 مدرسة في أسيوط تزامنا مع بدء الدراسة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، والوادي الجديد انتهاء توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لـ30 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط، وعلى مستوى جميع مراكزها تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، إن الشركة شكلت فرقا لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة تكافل الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

استقبال العام الدراسي

وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة أنهت استعدادتها لاستقبال العام الدراسي بتوصيل خدمات المياه لـ4 مدارس بمراكز البداري، وأسيوط، والفتح، ومنطقة غرب أسيوط، وتوصيل خدمات المياه لـ8 مدارس في مركز القوصية، و4 مدارس بمركز منفلوط، و4 أخرى بمركز ديروط، و4 مدارس في مركزي أبوتيج والغنايم، و5 مدرسة في مركز أبنوب.

وانطلق العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021، اليوم الأحد، في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأت عددا من المدارس أمس السبت، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحى بالمدارس، منوهة بأن هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.