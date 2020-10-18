تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي.. 100 ألف وحدة بـ10 مدن جديدة

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بـ10 مدينة جديدة، وهي: حدائق العاصمة ببدر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة.

وأوضحت أنّه يحظر شراء الوحدات نقدا، ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاما، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، إذ يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

تفاصيل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية سداد المقدمات

وأضافت عبدالحميد، لـ"الوطن"، أنّه من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا)، وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريا).

وحدات الإسكان الاجتماعي

وقالت عبدالحميد، إنّه يتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، إضافة إلى سداد 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري.

إسكان متوسطي الدخل

وفيما يتعلق بوحدات الإسكان لمتوسطي الدخل، قالت مى عبدالحميد، إنّه جار طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة).

وأوضحت أنّه يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه.

وتابعت أنّه يتم طرح وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، إضافة إلى سداد 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65% من باقي إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري.

ولفتت إلى أنّه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% سنويا(متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاما وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، ويتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل

وفيما يتعلق ببعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل، قالت مي عبدالحميد، إنّه يجب أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريا)، وعن 84 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهريا).

وناشدت عبدالحميد، المواطنين، عدم التقدم بأي بيانات كاذبة لئلا يقع أحد تحت طائلة القانون، وحرصا على دعم المستحقين من الدولة، خاصة أنّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة توفر حاليا عددا من الحزم المختلفة لشرائح الإسكان، لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرا، في 14 مدينة جديدة.

وأوضح أنّه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الأول من نوفمبر المقبل وحتى 8 من الشهر ذاته، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين الموافق 9 من نوفمبر القادم وحتى 7 من ديسمبر المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أنّ طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم.

وكان الوزير، كشف أنّه بالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإنّ الدولة تتحمل دعم غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب تقديم الصندوق دعم نقدي مباشر للمواطن، يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعم غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.