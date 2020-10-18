تخصيص 750 مليون دولار لتمويل 41 مشروعا صديقا للبيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتمّ تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم 5 مشروعات بقيمة 500 مليون دولار، بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين "البنوك الهيكلية" لعملية الطرح.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تم التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية من الناحية الفنية واختيار المشروعات المرتبطة بتلك السندات، كما تعاونت وزارتا البيئة والمالية بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد قائمة بالمشروعات الخضراء وتضم 41 مشروعا، حيث يأتي هذا أيضًا في إطار قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة والذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت أنَّه تمّ التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها في الطرح الأول للسندات الخضراء، وتأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل فى هذه المجالات، كما تم الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار يتم اختيارها من القائمة الاجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.

يُذكر أنَّ السندات الخضراء هي سندات تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يوليو العام الماضي، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء، للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.