رئيس جامعة عين شمس يتفقد المطعم المفتوح: مصمم على أحدث طراز عالمي

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية برفقة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للمطعم المفتوح والذي تم تنفيذه للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية بهذا التصميم العالمي الفريد ومقره بالمدينة الجامعية للطلبة.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، أن تنفيذ هذا المطعم جاء بهدف توفير أكبر سبل الحماية للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية وغيرهم من الطلاب حتى يتمكنوا من تناول وجباتهم في جو صحي مفتوح دون التعرض لأية مخاطر محتملة للعدوى.

وأكد سعود أن المطعم تم تصميمه بشكل يناسب حماية مرتاديه من التعرض للشمس أو المطر وغيرها من الظواهر الجوية وبما يضمن مظهر جمالي ملائم ومحبب للطلاب.

وأضاف أن المطعم صُمم بطريقة ذكية متعددة الاستخدامات، بحيث يتم استخدامه في غير فترات الوجبات كمكان للترفيه وممارسة الأنشطة وفق الاحترازات اللازمة، وكذلك إمكانية استخدامه كمكان للاستذكار في الهواء الطلق.

شملت الجولة أيضا تفقد كافة أبنية المدينة وملحقاتها، وذلك للاطمئنان على انتظام إجراءات تسكين الطلاب مع مطلع العام الجامعي الجديد، كما تابع انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملاعب ومضمار الجري المنشأ حديثاً وساحات الاستراحة المعدة للطلاب وغيرها.

و كانت الجامعة عقدت عدداً من ندوات التوعية للاخصائيين الاجتماعيين و الإداريين وكافة أطقم الجهاز الإدارى من العاملين بقطاع المدن الجامعية بهدف التوعية بكيفية تطبيق و التحقق من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع فريق مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، لضمان سلامة الطلاب.

وقال المتيني إن اليوم الأول من الدراسة كان بداية متميز للعام الدراسي الاستثنائي، وتم إصدار قرار أكثر تفصيلا، بخصوص ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي، مؤكداً أنه سيكون هناك محاضرات توعوية، للتعريف بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية.