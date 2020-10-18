اتحاد الغرف العربية ينظم المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي

ينظم اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبرعاية كريمة من جامعة الدول العربية، المنتدى الاقتصادي العربي – البرازيلي، تحت شعار "المستقبل الآن"، خلال الفترة من 19 – 22 أكتوبر 2020، بصورة افتراضية عبر الإنترنت، وحضور مكثف يتجاوز 3100 من الدول العربية والبرازيل.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تنظيم المنتدي يأتي انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأن البعد الاقتصادي والتجاري دورًا كبيرًا في رسم معالم العلاقات بين الأمم، وبأهمية مد جسور التعاون وتعزيز الصداقة والحوار الاستراتيجي بين البرازيل والبلدان العربية، وبضرورة تعميق تلك الروابط من خلال إقامة شراكة دائمة تستمد جذورها من القيم المشتركة ومن الاعتراف بالترابط القائم بينها، استنادًا إلى الاحترام المتبادل.

وأضاف حنفي، أن جلسات المنتدي ستركز على جوانب التبادل العربي البرازيلي الثري، وتأتي هذه الجلسات ضمن أربعة محاور تشمل المواضيع التالية: المستقبل الآن: الأفاق المتاحة أمام البرازيل والدول العربية في السيناريو العالمي الجديد، النظام العالمي الجديد وحقبة جديدة في العلاقات التجارية والاقتصادية، الأمن الغذائي: الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البرازيل والعالم العربي، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" وطرق تطبيقها في الوضع الراهن.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه تم توجيه الدعوة للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لكل من: الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء المملكة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح.

وتابع حنفي، أنه توجيه الدعوة لوزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية والمتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، ووزير الاقتصاد البرازيلي السيد بأولو غيديس، ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد ثاني مرشد الرميثي، إضافة لمشاركة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون، موضحًا أنه تم تأكيد مشاركة جابر بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، ونائب الرئيس إلى جانب كل من وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ووزير الزراعة البرازيلية.

وتابع حنفي، أنه من المتوقع أن يحظى المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي بحضور ممثلين من الجهات الحكومية البرازيلية والعربية، بما في ذلك عدد من المؤسسات العاملة، ضمن القطاعات الرئيسية والتي تشمل الأعمال الزراعية والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة والابتكار والخدمات اللوجستية ومنتجات وخدمات الحلال.

وقال، إن المنتدى سيتخلل مجموعة من الحلقات النقاشية، تغطي موضوعات لها علاقة بالأعمال والتطورات العالمية التي تخلق تأثيرات اقتصادية، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والتغيرات الديموغرافية والسلوكية، حيث ستسلط الحلقات النقاشية الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى أن الصادرات من البرازيل بلغت إلى 22 دولة مسجلة ضمن جامعة الدول العربية حوالي 12.20 مليار دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة تصل إلى 6.3% عن العام السابق، مما سمح للعالم العربي أن ينتقل من خامس إلى ثالث أهم شريك تجاري خارجي للبرازيل، مباشرة بعد الصين والولايات المتحدة.