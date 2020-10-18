مخرج Street Fight عن إدمان "فان دام" للكوكايين: جعل التصوير كابوسا

يعتبر الفنان فان دام أشهر نجوم أفلام "الأكشن" على المستوى العالمي، ودائمًا ما تحقق أفلامه إيرادات كبيرة.

ولد فان دام في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر عام 1960 في بلجيكا، وكان قد بدأ ممارسة رياضة الكاراتيه بعد أن شجعه والده، حتى فاز ببطولة العالم عام 1976 بأسرع ضربة قاضية، وحينما بلغ الحادية عشرة من عمره، انضم للمركز الوطني للكاراتيه تحت إشراف كلود في بلجيكا، وتدرب لمدة أربع سنوات وحاز مكانة رفيعة بفريق الكاراتيه البلجيكي، وواصل التدريب في كونتاكت والكيك بوكسينج.

وفي عام 1982، انتقل فان دام وصديقه من الطفولة ميشال كيسي، إلى أمريكا ويراودهما حلم أن يصبحا نجوما، وبالفعل جاءت بدايته الفنية حينما عمل مع صديقه ككومبارس في فيلم" Breakin"، ثم في فيلم No Retreat ، No Surrender، ودور الشرير، إيفان الروسي، ليشارك بعد ذلك فان دام في فيلم Bloodsport، المستوحى من قصة حقيقية، وتكلف إنتاجه 1.5 مليون دولار، وحينها أصبح فان دام نجم شباك التذاكر الأمريكي في عام 1988.

قدّم فان دام دور البطولة في فيلم Cyborg صغير الميزانية، وكان له دور آخر عام 1989 في فيلم Kickboxer الذي حقق نجاحًا، وفي هذا الفيلم، جسّد شخصية شاب يحارب للانتقام لشقيقه الذي كان مشلولًا بعد أن تسبب بطل الكيك بوكسينج التايلاندي في إصابته بالشلل.

واستمرت مسيرة فان دام في العديد من الأعمال السينمائية التي حققت له النجاح في مجال التمثيل مثل Double Impact مع الممثل الصيني بولو يونج وUniversal Soldier مع الممثل دولف لندجرين الذي حقق 36 مليون دولار في الولايات المتحدة، وحقق أكثر من 65 مليون دولار خارج الولايات المتحدة، مما جعله أعلى فيلم لفان دام على الإطلاق في ذلك الوقت.

وكان إدمان المخدرات وبالأخص الكوكايين من المحطات الفارقة في مسيرة فان دام الفنية، حيث بدأ التعاطي في عام 1995، وحاول الدخول في برنامج إعادة تأهيل لمدة شهر عام 1996 لكنه تركه بعد أسبوع واحد فقط، وفي ذلك العام أنفق ما يصل إلى 10 آلاف دولار في الأسبوع على المخدر.

وعن تلك المرحلة في حياة فان دام تحدث المخرج إستيفن سوزا مخرج فيلم Street Fighter والذي يعد أبرز أفلام النجم فان دام وعرض في عام 1994، قائلا بأن كواليس صناعة الفيلم كانت فوضوية بالفعل مثلما ظهرت على الشاشة للجمهور.

وأضاف "ستيفن" في حواره لصحيفة "الجارديان"، بأنه بصرف النظر عن الممثلين الذين تعرضوا للكمات في موقع التصوير وبعض التفاصيل الأخرى ألا أن نجم الفيلم فان دام كان دائمًا "يخرج عن صوابه حيث كان يجسد دور البطولة وهو شخصية الكولونيل جيل الأمريكي خلال أحداث الفيلم وبالرغم أنه لم يكن منطقيًا لتقديم تلك الشخصية إلا أنه كان أكبر نجم أكشن في ذلك الوقت، ويبدو أنه كان على Street Fighter أن يضمه في ذلك الوقت ولكن بطل الفيلم كان يكافح إدمان الكوكايين الخطير جدًا، حيث كان يشرب بما يعادل 10000 دولار في الأسبوع، وأكد المخرج ستيفن بأن ذلك جعل التصوير كابوسًا.

وأضاف المخرج: "لم أستطع التحدث عن ذلك حينها، لكن يمكنني الآن التحدث لقد فقد عقله كثيرًا، والاستوديو قد استأجر أحد الأشخاص لرعايته، لكن للأسف كان لفان دام تأثير سيء، فدوما ما كان يمرض لدرجة أنني اضطررت إلى مواصلة البحث في السيناريو للعثور على شيء آخر لتصويره غير مشاهده ولم أستطع فقد كنت أجلس لساعات في انتظاره.

في مناسبتين، سمح له المنتجون بالذهاب إلى هونج كونج، وفي كلتا المناسبتين عاد متأخرًا.