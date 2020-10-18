بعد إقالة المحافظ لها.. نادي دكرنس يكرم مديرة مدرسة عمر مكرم: لسنا ضده

كرم مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي، بمحافظة الدقهلية، اليوم، كريمة محمود إبراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالمركز، بعد إقالتها من المحافظ الدكتور أيمن مختار.

كما كرم مجلس إدارة النادي، صلاح أبوالعلا، مدير إدارة دكرنس التعليمية، ومحمد طارق، مدير مدرسة الحديثة الإعدادية، الذين تعرضوا لانتقاد شديد اللهجة من المحافظ، أثناء زيارته للمدارس نهاية الأسبوع الماضي، بمنحهم دروعا تكريما لهم.

وقال المهندس الخضر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي، إن التكريم جاء لامتصاص الصدمة التي تعرضوا لها، مضيفا: "وهؤلاء نعمل معهم طوال العام، وعلى تواصل تام بنا لتوفير الإمكانيات في المدارس وسداد أي عجز موجود".

وأكد رئيس نادي دكرنس، لـ"الوطن": "أننا لسنا ضد المحافظ بل نتعاون معه، ويمكن أنه رأى شيئا لم يرضه في وقت معين، لكننا نشهد لهم بغيرتهم علي العمل طوال العام، ومحاولة سد أي عجز من خلال المشاركة المجتمعية".

وأكد تامر إسماعيل، عضو مجلس إدارة نادي دكرنس، أن هذه النماذج مشرفة، وبذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاح العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، مشددا على أنهم "بيصرفوا من جيوبهم وهذا نراه بأعيينا، وكان من واجبنا أن نرفع من روحهم المعنوية بعد الموقف الذي تعرضوا له".

يذكر أن محافظ الدقهلية أمر بعزل مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس من منصبها، وعودتها إلي العمل كمعلمة لغة عربية، وظهر خلال مقطع فيديو قائلا لها: "أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة"، معبرا عن استيائه الشديد من كل المدارس التي زارها بإدارة دكرنس التعليمية، ضمن جولاته التفقدية لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، نهاية الأسبوع الماضي.

ووجه المحافظ حديثه إلى قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس، خلال زيارته قائلا: "كل المدارس اللي أنا شوفتها سيئة، وهذا يدل علي تقصير الناس الموجودة، أنا عزلت مديرة المدرسة ولا تضطروني أن أعزلكم كلكم، وعلى فكرة مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة"، مشددا على مدير الإدارة التعليمية "عندك فرصة النهارده كل المدارس في نطاقنا لابد أن تليق بأهل الدقهلية".

وقوبل كلام المحافظ بموجة من الغضب، وتعاطف كبير من المواطنين والمعلمين مع مديرة المدرسة، وأعلن عدد كبير منهم تضامنهم معها، مؤكدين أن كثيراً من المدارس لا يوجد بها عمال نظافة، وتدبر أجور عمال باليومية من "جيوب المدرسين".