علاء زينهم عن مسلسل "ملوخية بالتريند": حمو بيكا مش مجرم وينفع يمثل

كشف الفنان علاء زينهم، عن كواليس تعاونه مع مغني المهرجانات حمو بيكا، في أولى أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "ملوخية بالتريند"، موضحًا أنه لم يتعاقد على العمل بشكل نهائي بعد.

وقال "زينهم" لـ"الوطن" إنه تلقى عرضًا من قبل الشركة المنتجة بشأن المُشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أنه اطلع على الـ12 حلقة الأولى من المسلسل: "الحكاية ستجذب الجمهور بشكلٍ قوي، فالحكاية تدور حول رب أسرة لديه أبناء يسببون له العديد من المشاكل، بينما هو يحرص على توفير سبل الراحة لهم، وذلك بشكل درامي شيق".

وأكد، أنه اشترط على الجهة المنتجة، بحصول العمل وأبطاله على موافقة من نقابة المهن التمثيلية: "مش هشتغل بشكل غير رسمي.. مش هخسر زملائي ونفسي والنقابة، همثل في حال الحصول على تصاريح"، بالإضافة إلى اشتراط خضوع أبطال المسلسل الذي لم يسبق لهم التمثيل من قبل، إلى التدريب جيدًا.

وأضاف: "أول يوم تصوير لو لاقيت إن حمو بيكا مفيش منه فايدة كممثل، هعتذر فورًا.. ولن أتعاقد بشكل رسمي حال استقرار الأوضاع وانطلاق التصوير"، مُعلقًا على الهجوم الذي يتعرض له بيكا: "حمو مش مجرم ولا مذنب ولا ارتكب أي شيء خطأ.. عمري ما سمعت أغاني له بس ينفع يبقى ممثل".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا تحدي نقابات الموسيقيين بشكل مباشر حيث يستعد لعمل أول إنتاج درامي له، من خلال المسلسل الكوميدي "ملوخية بالتريند".

كما أعلن "بيكا" التعاقد على قناة خاصة بشركة الإنتاج الجديدة له وكتب حمو عبر حسابه بالفيسبوك: "تم بحمد الله التعاقد على قناة شركة Vip مع cube muzic إن شاء الله اللي جاي خير".

ويأتي ذلك عقب الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حيث تعاقد مع السبكي ثم روتانا ليجد هجومًا كبيرًا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني ليتم فسخ التعاقد، ويضطر أن ينشئ شركة إنتاج لنفسه تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني"، ويضم فيها عددًا من مطربي المهرجانات أصدقائه.

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، قائلًا "قريباً من إنتاج شركة VIP، النجمة سلمى عادل قريبًا جدًا في دويتو جديد مع حمو بيكا وتيم VIP"، ونشر عددا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".

وأثيرت مؤخرًا أزمة جديدة كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقت مبكر.