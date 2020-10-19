زوج سيدة الإسماعيلية للنيابة: لو قتلوني كان أرحم من اغتصاب مراتي قدامي

حضرت السيدة الثلاثينية المغتصبة أمام زوجها داخل مقبرة تحت الإنشاء في الإسماعيلية جلسة استكمال تحقيق أمام النيابة العامة مع زوجها، وشرح الزوج البالغ من العمر 28 سنة تفاصيل جديدة طوال 3 ساعات متصلة كانت دموعه تتساقط من عينيه بسبب الألم والشرخ النفسي الذي تعرض له: "يا باشا أنا قولت لهم اقتلوني وبلاش مراتي خلوها تمشي بس للأسف قالوا ليا لو مشت هتبلغ الشرطة إحنا هنعاشرها قدامك عشان تبقى عينك مكسورة".

"كنت عايز الأرض تنشق تبلعني مراتي كانت بتصرخ وقطعوا هدومها وضربوها بيد المطواة بس متعورتش وبعد كده بدأ المتهم الرئيسي عبد الكريم في الاعتداء عليها وكان واقف جنبه واحد ماسك سيف"، بتلك الكلمات حكى زوج المجني عليها تفاصيل الجريمة المروعة وأنه كان مقيدا في يديه وقدميه بحبل مصنوع من البلاستك ويقف بجانبه متهم آخر وفي يديه سنجة.

ومن جانبها تحدثت الضحية المبالغة من العمر 25 سنة خلال جلسة التحقيق وأيدت حديث زوجها قائلة: "اللي حصل حاجة صعبة جدا والمتهمين رفضوا يتركوني والمتهم الرئيسي اغتصبني بعد ما ضربني وكان فيه واحد جنبه في إيده سيف وقالي إنهم هيقتلوا جوزي لو ما تجاوبتش معاه".

وتسلمت النيابة اليوم تحريات المباحث التي أكدت أن الزوجين دخلا مقابر الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية "تروسيكل" ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، وأثناء محاولتهما البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهم المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة البيضاء لإرهابهم، وأن 3 متهمين قاموا بشل حركة الزوج المجني عليه وربطه في شجرة، بينما قام المتهم الرئيسي والمسجل خطر بـ37 قضية متنوعة، وتحت تهديد السلاح الأبيض، بإدخال الزوجة المجنى عليها إلى مقبرة واغتصابها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وخلال جلسات التحقيق أمام النيابة العامة التى نسبت لأفراد العصابة تهمة الخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة بيضاء وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم بذات التهم.

وحاول المتهم "عبد الكريم. ع " 28 سنة تبرير فعلته الخسيسة:" كنت شارب ترامادول ومكنتش في وعيي"، وأنه وأفراد عصابته "عبدالغفار ي." 17 سنة، و"كريم ا."، 16 سنة، و"أحمد م."، 16 سنة، يقضون معظم أوقاتهم في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.

وأوضح المتهم أنه تمكن مع عصابته من سرقة تروسيكل، ثم اتصلوا بصاحبه لإعادته مقابل مبلغ 2000 جنيه، وعندما توجه لهم صاحب التروسيكل وزوجته، وأثناء التفاوض، لاحظ خوف المجنى عليه منهم، كما بهره جمال زوجته، فخيره بين معاشرة زوجته وإرجاع التروسيكل، لكنه رفض.

وأضاف "عبد الكريم"، في اعترافاته، أنه تعاطى عدة أقراص من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب زوجة المجنى عليه، بعد أن أشار لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم "سنجة "على رقبته، بينما اغتصب هو الزوجة أمام المجنى عليه فى حوش مقبرة.