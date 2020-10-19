"خد مني 100 جنيه ومارجعهاش".. اعترافات قاتل صديقه في السلام

"خد مني 100 جنيه، جيت أطلبها منه سمعنى كلام وحش".. بهذه الكلمات اعترف مندوب مبيعات بقتل صديقه العاطل في منطقة السلام بالقاهرة، حيث أقر في التحقيقات أنه طعنه بمطواة في بطنه، تسببت في خروج أحشائه عندما سقط على الأرض مضرجا في دمائه.

وروى المتهم في اعترافاته تفاصيل الواقعة بقوله إن المتهم اقترض منه مبلغا ماليا منذ فترة: "صعب على عشان ظروفه واديتهوله"، مشيرا إلى أن المجنى عليه رد المبلغ ما عدا 100 جنيه، ماطل في سدادها لدرجة أنه قال له: "هتدور على 100 جنيه يا راجل يا أهبل".

وأوضح المتهم أنه تمالك أعصابه وعندما قابله في الشارع عاتبه، لكن المجنى عليه رد عليه بسخافة: "قال لى هتقل من قيمتك عشان 100 جنيه.. بتحرق كتير يا صاحبى" ولفت المتهم إلى أن المجنى عليه كان معه نقود في هذا الوقت: "حسيت انه بيضربنى على قفايا وبيستحلنى.. استحليت دمه"، وقال إنه أخرج مطواة من جيبه: "عورته في بطنه، بس الجرح مكانش نافذ، لقيته بيهجم على، قورتها"، موضحا أنه يقصد بذلك طعنة نافذة.

وأضاف: "وقع على الأرض، لقيت مصارينه خرجت بره بطنه، وعرفت إنه مات وأنا روحت في داهية"، وبإحالة المتهم للنيابة، مثّل الجريمة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية) والذى توفي إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه اقترض مبلغا ماليا من أحد الأشخاص (مندوب مبيعات، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بدائرة القسم ، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب مطالبة الأخير للمجنى عليه برد المبلغ تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة.