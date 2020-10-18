"الهجرة": غداً بدء إرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج

وجهت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، دعوة لكل الناخبين المصريين بالخارج بشأن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت الوزارة بأن غدًا الإثنين 19 أكتوبر، سيكون بدء طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، لافتة إلى أن ذلك سيستمر إلى ما بعد غداً الثلاثاء 20 أكتوبر، وأنها ستقوم بعقد غرفة عمليات بمقر الوزارة، لمتابعة سير العملية الانتخابية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لتلقي اي استفسارات او شكاوي من المصريين وحلها، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، وحل المشاكل التي يواجهها المصريون في الخارج أثناء الانتخابات.

ومن المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

وزيرة الهجرة تشيد بجهود المصريين بالخارج للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس السبت، عددا من مبادرات المصريين المقيمين بالخارج، والتى تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة الفاعلة للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

فى السياق ذاته أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التى تتجلى فى كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت اهتماما بارزا بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم فى مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم.

وفى ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطنى، والمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار "صوتك مسموع".