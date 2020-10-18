القبض على شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط مسجل خطر شقي وطالب، يقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس، لإدارتهما ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والمتاجرة بها بصورة غير مشروعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً يفيد قيام شخصين بالإتجار في الأسلحة، عن طريق إدارة منزلهما كورشة لتصنيع الأسلحة، فكلف اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة التأكد من صحة ما ورد في البلاغ والقبض على المتهمين.

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، قاد العميد احمد السكران، مدير فرع البحث الجنائي بدسوق وفوه ومطوبس، قوة أمنية بمشاركة الرائد أحمد محمود مطاوع، رئيس مباحث مطوبس، وجرى مداهمة المنزل الذي يُستخدم في تصنيع الأسلحه.

وخلال عملية المداهمة جرى ضبط 22 بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال، ومجموعة من أجزاء الأسلحة، فضلاً عن العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التعديل والإصلاح، بالإضافة إلى 57 طلقة صوت، ونظارة ميدان، وجرى اقتيادهما لمركز شرطة مطوبس وتحرير محضر بالواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.