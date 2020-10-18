سقوط "مراهقة" من الطابق الثالث هرباً من ضرب والدها بالمحلة

أصيبت فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 14 سنة، بإصابات وكسور متفرقة بأنحاء جسدها، إثر سقوطها من شرفة منزل أسرتها في الطابق الثالث، أثناء محاولتها الهرب من تعدي والدها عليها بالضرب، في قرية "كفر حجازي"، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مستشفى المحلة العام، بوصول فتاة تُدعى "سلمى م. ن."، 14 سنة، مصابة بكسور متفرقة بأنحاء متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بقرية "كفر حجازي"، بدائرة مركز المحلة.

وتبين من التحريات أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الثالث، أثناء محاولتها القفز، حال قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات أسرية بين الاب والأم، وبينت التحريات أن الأب يعمل سائق ميكروباص، وكثير التعدي على الأم وابنته بالضرب.

وفى يوم الواقعة، تعدى على المجني عليها بالضرب، ما دفعها إلى القفز من شرفة المنزل، واصطحب الأب ابنته إلى مستشفى المحلة العام، مدعياً إصابتها إثر حادث اصطدامها بمركبة "توك توك"، إلا أن والدتها كشفت ملابسات الواقعة، واتهمت زوجها بالتعدي على ابنتهما بالضرب، مما دفعها إلى القفز من شرفة المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.