وزير التعليم يشارك طلاب الجامعات ممارسة "البينج بونج": هوايتي المفضلة

للعام الرابع على التوالي، ومنذ تكليفه بحقبة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، في فبراير 2017، وحتى الآن، اعتاد الدكتور خالد عبدالغفار، مشاركة طلاب الجامعات في أول أيام الدراسة من كل عام، الأنشطة الطلابية المختلفة، ويأتي على رأسها ممارسة لعبة " البينج بونج".

ففي سبتمبرعام 2017، شارك عبدالغفار، عقب توليه الوزارة بأيام، طلاب كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لعبة كرة القدم في الملعب الخماسي بالكلية، في حفل إستقبال الطلاب بالتيرم الثاني، ليأتي بعدها العام الدراسي الجديد 2017ـ 2018، ويشارك طلاب جامعة حلوان لعبة " البينج بونج "، في إفتتاح العام الدراسي الجديد .

وفي تصريح له مع الإعلامية لميس الحديد، أثناء استضافته أمس، للحديث عن إستعدادت العام الدراسي الجديد ، قال عبدالغفار:" إنه سعيد جداً ولا يستطع أن يخفي حماسه وانجذابه للمشاركة في لعبة البينج بونج، لأنها من الهوايات والألعاب المفضلة لديه"، مؤكداً أن مشاركته للطلاب في ممارسة الأنشطة الطلابية أول يوم للدراسة، هو رسالة لهم لأهميتها في تنمية الثقافات و تغذية الروح .

وتعددت مشاركات عبدالغفار، لطلاب الجامعات في ممارسة الأنشطة الطلابية، فتارة يمارس هوايته المفضلة مع طلاب الجامعات بلعبة "البينج بونج"، ومرة أخرى يشاركهم في ممارسة ركوب الدرجات ولعب كرة القدم ، و تارة أخرى يشاركهم في الإستمتاع و التحفيز أثناء عزف المقطوعات الموسيقية، و تارة يجلس بجانبهم أثناء التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة رؤساء الجامعات.

واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب.

وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة) وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على أداء تحية العلم في الجامعتين، مع بعض من عمداء الكليات بالإضافة إلى الطلاب.

وشاهد الدكتور خالد عبدالغفار بعض الأعمال الفنية التي يقوم برسمها الطلاب في جامعة عين شمس، وذلك في إطار مسابقة فنية بين الطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، وأبدى الوزير إعجابه بما شاهده من أعمال فنية متميزة.

واستمع الوزير لبعض الأغاني الوطنية التي أداها طلاب جامعة القاهرة، كما شاهد الأعمال الفنية واليدوية التي قام بإعدادها الطلاب على هامش المعرض الذي أقامته الجامعة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وتفقد الوزير مباني الكليات، للاطمئنان على التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرجات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي.