بهاء أبوشقة: رأي "الشيوخ" ليس إلزاميا.. والتاريخ سيثبت أهمية دوره

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إن المجلس له دور يمكن الاستدلال عليه من تشكيله، إذ يضم المتخصصين والفنانين في المجالات كافة، وبالتالي مُناط باللجوء إليه والاسترشاد برأيه في الأمور التي تتعلق بالدولة كافة، وليست الأمور التشريعية فقط.

وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن مجلس النواب قد يحيل بعض القوانين إلى مجلس الشيوخ للحصول على رأيه فيه، إذ إنه يضم عقولًا على درجة عالية من الكفاءة القانونية والدستورية، على أن يكون استشاريًا وليس إلزاميًا.

وتابع، أن مجلس النواب له سلطة التشريع والرقابة والمساءلة، وبالتالي فإن هذه الأمور ليست من السلطات أو الاختصاصات المنصوص عليها لمجلس الشيوخ.

وأردف، أن ما يقال بشأن عدم الحاجة إلى اختيار غرفة ثانية ليس صحيحًا: "ستثبت الأيام أن هذا المجلس سيكون له من الأداء والدور الحقيقي، بما يسهم بالفكر والرأي والمشورة التي ستكون هي الإجابة الواضحة والقاطعة في أي شأن يطرح عليها".

وأكد، أن أعضاء المجلس التزموا اليوم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا: "أنا مستبشر خير بالمجلس، ومجلس الشيوخ في هذه الفترة الفارقة والتجربة التي يخوضها والمرحلة التي نؤسس فيها لديمقراطية حقيقية، تحتوي على تمثيل للقوى السياسية والحزبية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يقود إلى دلالة مفادها أننا لسنا أمام الرأي والتكتل الواحد".

وذكر أن "رئيس المجلس الأغلبية والوكيل هو حزب الوفد المعارض ووكيلة أخرى تمثل الحزب الجمهوري، وكل هذا يبعث برسائل مفادها أننا أمام ديموقراطية حقيقية، وتفعيل حقيقي للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلطة وهدفنا جميعًا هو حماية الدولة المصرية".