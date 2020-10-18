"إسكان البرلمان" تكشف ملامح من اشتراطات البناء الجديدة المتوقع صدورها

علّق المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مسودة الاشتراطات الجديدة لعمليات البناء في العاصمة، والمتوقع صدورها خلال أيام، مؤكدًا أن ما يحدث الآن يُعد نقلة جديدة في تاريخ مصر، لوضع حد لمشكلة العشوائيات عبر إجراء التصالح، موضحًا أن الدولة ترغب في غلق صفحة مخالفات البناء وبدء مرحلة جديدة تخضع للتخطيط السليم عبر الاشتراطات الجديدة.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن هذه الاشتراطات تكون قابلة للتطبق وليست اشتراطات تبقى في الأدراج، لحل مشاكل عالقة مثل المرافق المتهالكة في أغلب محافظات وقرى مصر مثل المياه وغيرها، كما أن هناك بعض الدراسات تكشف أن القاهرة في حال استمرار ما يحدث الآن دون اشتراطات قد تتحول إلى جراج كبير في غضون عشر سنوات، وبالتالي فإن التنظيم الحالي يضمن عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاشتراطات تتضمن أبعاد الارتداد في المباني السكنية والتي تحتاج لمواصفات بنائية تضمن التنسيق والتهوية الجيدة، بالاضافة للمباني الأثرية وكذلك المباني المختلطة، التي تضم أنشطة سكنية وأخرى سيكون لها دليل أنشطة واستعمالات، بما يضمن خروج شكل معماري للمدن محترم وجميل وهذا بالفعل موجود في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على البناء الجديد وليس المباني القديمة، حيث ستخضع الأخيرة لقانون التصالح.

وأشار "منصور" إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة مصممة وفقًا لطبيعة مصر الخاصة، "أنا زرت بلاد كتيرة في العالم وإفريقيا بس دائمًا مصر لها طبيعة خاصة وهذه الاشتراطات موضوعة بما يلائم البيئة المصرية وطبيعتها الفكرية للبناء في الشخصية المصرية قد تكون مراحل تنتقل فيها مرحلة لأخرى".