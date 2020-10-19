دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان 9 ساعات

اكتشف باحثون يابانيون أن فيروس كورونا يظل نشطًا على جلد الإنسان لمدة تسع ساعات؛ ما يثبت الحاجة إلى غسل اليدين بشكل متكرر لمكافحته.

وقالت الدراسة التي نُشرت هذا الشهر في مجلة الأمراض المعدية السريرية -وفق ما أوردته صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الاثنين- إن العامل المسبب لمرض الإنفلونزا يعيش على جلد الإنسان لمدة ١٫٨ ساعة تقريبًا، مضيفة "أن بقاء سلالة الفيروس التي تسبب كوفيد-19 على قيد الحياة لمدة تسع ساعات على جلد الإنسان قد يزيد من خطر انتقال العدوى عن طريق الاختلاط مقارنة بفيروس الأنفلونزا، مما يسرع وتيرة انتشار الوباء".

واختبر فريق البحث، الجلد الذي تم جمعه من عينات التشريح، وتبيّن أنه يمكن وقف فعالية كل من فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا، في غضون 15 ثانية، عن طريق استخدام الإيثانول المستخدم في معقمات اليدين. وأشارت الدراسة اليابانية إلى أن نظافة اليدين يمكن أن تقلل من هذا الخطر.

وتدعم هذه الدراسة توجيهات منظمة الصحة العالمية لغسل اليدين بانتظام وشامل للحد من انتقال الفيروس، الذي أصاب ما يقرب من 40 مليون شخص حول العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز الـ40 مليون حالة، بحسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، الاثنين، في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، موجة جديدة في انتشار الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس حول العالم مليونا ومئة ألف حالة، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات، بأكثر من 8 ملايين إصابة، ثم الهند بأكثر من 7 ملايين، يتبعها البرازيل بأكثر من 5 ملايين.

وتستحوذ أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على حوالي 47.27% من عدد الإصابات عالميا، واحتاج الوباء 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة، مقارنة مع 38 يوماً استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوماً بين عشرة و20 مليون حالة، بينما احتاج ثلاثة أشهر كاملة للوصول إلى أول عشرة ملايين إصابة، منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينية، مطلع يناير الماضي.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم، بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.