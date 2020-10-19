زراعة القليوبية: تلقينا طلبات لتحويل 700 فدان من الري بالغمر للتنقيط

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، تلقي طلبات من مالكي 700 فدان لتحويل نظام ريها من الغمر إلى التنقيط لافتة إلى زيادة الوعي بين المزارعين بشأن ترشيد استهلاك المياه والاعتماد على طرق حديثة في الري.

وقال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن هناك اهتمامًا ملحوظًا من مزارعي القليوبية، بشأن التحول من نظام الري بالغمر إلى التنقيط، للحفاظ على الثروة المائية وعدم إهدارها. وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا بعد مبادرة البنك المركزي، والبنك الزراعي بمنح قروض بنسبة فوائد 5% على سنوات لتغيير نظام الرى.

وأضاف "زايد" أنه يجرى تجميع الطلبات بالمديرية للتواصل مع البنك ومنح المزارعين القروض اللازمة لتغيير نظام الري بالأراضي الزراعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحويل نظام الرى لـ40 ألف فدان من المساحات البستانية خلال عامين.

وأوضح أن المبادرة تتم بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بقيادة المهندس محمد أبو السعود، لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى بالتنقيط على أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولاً، لتوفير أكبر كمية من المياه وتخفيض نسبة المياه المهدرة في عملية الري بالغمر.

وأشار إلى أن المحافظة تضم 5 آلاف فدان تتبع حاليا نظام الري بالتنقيط، منها 4 آلاف فدان فراولة، و1000 فدان مساحات بستانية، موضحاً أنه تم التأكيد على نشر قرار وزير الموارد المائية والري رقم 104 لسنة 2020 والمتضمن في مادته الثانية بالالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الرى بالغمر إلي الرى بالتنقيط.

وكان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وجّه في وقت سابق، إلى ضرورة التعاون المشترك بين الزراعة والري، لحث وتوعية المزارع القليوبي على التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، على أن يتم البدء بالمساحات البستانية أولا والتى تمثل حوالي ٤٠ ألف فدان، وضرورة نشر قرار وزير الموارد المائية والري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن في مادته الثانية بالالتزام بتعديل نظام الرى لزراعات الموز بالأراضى القديمة من الرى بالغمر للرى الحديث، على ألا يتم السماح بصرف أى أسمدة إلا بعد تغيير نظام الرى لهذه الأراضى وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفى فى اول مايو ٢٠٢١.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ مشروعات الري الحديثة بمدن المحافظة وزيادة عدد الأفدنة وتحويلها للري بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر، مشيراً إلى أن القليوبية لديها 160 ألف فدان، بينها 40 ألف فدان بساتين، والمساحة التى يروي منها بالتنقيط نحو 4660 فداناً، مشدداً على تكثيف حملات توعية المزارعين بأهمية اتباع الأساليب الحديثة لرى أراضيهم، من أجل تعميم مشروعات الرى الحديث لتغطية أكبر مساحة من الرقعة الزراعية بشتى أنحاء المحافظة.