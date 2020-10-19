وكيل "تعليم بالقليوبية": نتعامل بشكل سريع وآمن مع حالات "كورونا"

شدد عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وسبل الوقاية من فيروس كورونا وتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لمواجهة كوفيد 19.

وتفقد سلامة عيادات التأمين الصحى وغرف العزل بداخل المدارس، كما تابع إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وتطبيق ارتداء الكمامات على الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وأكد سلامة خلال جولته بمدارس جمال الدين الأفغانى الإبتدائية وبنها الثانوية بنات وبنها الثانوية بنين على تطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس تنفيذا لقرارات الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد على أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وقال سلامة إننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

وأكد سلامة خلال جولته على متابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين، وعمل التقصى اللازم للمتغيبين، وكذلك التعامل السريع والآمن مع الحالات المشتبه بها وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الادارة الصحي وتطهير غرفة العزل بعد دخول أى حالة وخروجها وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة.