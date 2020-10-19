دفع عجلة تعاون "الإنتاج الحربي" والشركات الإسبانية في لقاء وزير الإنتاج الحربي وسفير إسبانيا

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى السيد رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

ناقش الوزير "مرسي" خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية في مجالات التصنيع المختلفة وكذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال تصنيع ( الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات في المجالات كافة، لافتاً إلى أنه تم بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم علي تطويع كل الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الاسبانية في مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية لافتاً إلى أن الجانبين قد اتفقا على دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الاسبانية على مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستثمار بمصر خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

من جانبه اشاد السيد رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أثنى " كاساريس" على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، وأكد بحث التعاون مع شركة" Tubacex " الإسبانية في مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكداً أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات الإسبانية فى الاستثمار بها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطوراً إيجابياً ورغبة في إقامة شراكات صناعية، خاصة في مجاليّ الطاقة المتجدّدة والاستشارات الهندسية، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإسبانية.