فيديو.. تركي آل الشيخ يتعاون مع ماجد المهندس في "ودعت روحي"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن عمل فني جديد يجمعه بالمطرب ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.

ونشر "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للأغنية، وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

وتقول كلمات الأغنية: "ودعت روحي من قبل.. ما أودعك أشوفها تطلع، ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت، كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب، ولا قدرت أردها وأصابعي.. عيت تفك أصابعك في اللحظه اللي، صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا، وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. وأتابعك وذكرى فراقك، مثل حلم أعدها عصيت أنا إحساسي .. عشان أطاوعك خذ باقي طيوفك، وعني صدها لا يشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. أوعدك بمدها".

عمل جديد يجمعني بماجد ونواف pic.twitter.com/kYkY5bLTIT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2020

في سياق مختلف، كان ترك آل الشيخ، نعى الفنان الكبير محمود ياسين، الذي توفي صباح الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وغرد "آل الشيخ" قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين.. عزائي الحار لعائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق، فقدنا رمزا عربيا أعطى الكثير".