الدراما تحولت إلى واقع.. "روح" ساحرة الجنوب تتجول في شوارع قنا

يستوحي الفن السيناريوهات الدرامية والحبكات السينمائية من الواقع، حيث يعد مرآة للمجتمع، وشاهدنا هذا في العديد من الأعمال، ولكن انقلبت الآية في الآونة الأخيرة عندما تحول عمل فني إلى واقع، وهو بمثابة حدث نادر.

شهدت قرية "الكوم الأحمر" التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، رصد سيدة ترتدي ملابس سوداء أثناء قيامها بوضع أعمال سحرية وسط شوارع القرية عبر إحدى كاميرات المراقبة، وبعد انتشار الخبر بين أهالي القرية قرروا الاستعانة بأحد المشايخ المعروفين بفك السحر لإنقاذهم، وبالفعل اتهم أهالي القرية هؤلاء بأنهم "قلبوا حال" الكثيرين من أبناء القرية.

ويشبه ذلك الحادث بشكل كبير أحداث مسلسل "ساحرة الجنوب"، والذي تم عرضه خلال جزئين في أعوام 2015، 2016 محققًا نجاحًا كبيرًا، من تأليف السيناريست والكاتبة سماح الحريري وإخراج أكرم فريد ومن بطولة حورية فرغلي وشاركها في بطولة المسلسل ياسر جلال وصلاح عبد الله وسوسن بدر.

وتناولت أحداث المسلسل قصة فتاة في الصعيد تدعى "روح" وهي على اتصال بعالم الجن والأرواح، وبالفعل تقوم بعمل السحر لخلق العديد من المشاكل والتفرقة بين أبناء القرية وفي الجزء الثاني من المسلسل تتصاعد الأحداث حينما تنتقل "روح" إلى قصر "أبو باشا" وتتسبب ممارستها للسحر في الوقيعة بين الإخوة والتي تصل إلى حد القتل.

وتلك الأحداث تشبه إلى حد كبير ما اشتكى منه أهالي قرية "الكوم الأحمر" والتي أكدها "محمد العمدة الدربي"، أحد المشايخ المعروف بنشاطه في فك الأعمال السحرية، قائلا إن الواقعة التي سجلتها كاميرا مراقبة مركبة على أحد منازل القرية، تظهر سيدة ترتدي ملابس سوداء، جاءت في ساعة متأخرة من الليل، ودفنت شيئًا كان بحوزتها وسط الشارع، عبارة عن كيس أسود صغير.

وأضاف أن عددًا من أهالي القرية تواصلوا معه، وطلبوا منه استخراج العمل المدفون في الشارع، وتابع بقوله: "بعد استخراج الكيس، تأكدنا أنها قامت بعملية دفن السحر لإيذاء الناس، وتم التعامل مع الأمر بعمل رقية شرعية، وتحصين البيت، وإبطال السحر وأثاره في مكان الدفن الذي وضع فيه".

وعن تجسيدها لشخصية "روح" خلال أحداث مسلسل "ساحرة الجنوب"، قالت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات صحفية سابقة: "المسلسل تناول شيء واقعي وموجود في الواقع وعالم الجن والأرواح مذكور في القرآن وروح موجودة في الصعيد فعلا، والمؤلفة سماح الحريري لا تكتب شيئا غير موجود في الواقع وكنا أول من ناقش تلك القضية في الدراما"، وعن تجسديها لشخصية "روح" أكدت بأنه الدور أجهدها نفسيًا وبدنيًا بشكل كبير في تجسيده.