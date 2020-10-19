وكيل تعليم الغربية خلال تفقد عدد من المدارس: استخدموا الأكواب الورقية

أجري ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة شرق طنطا التعليمية، للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس.

وبدأت جولة المتابعة بمدرسة الجيل المسلم الخاصة للبنات برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث حضر طابور الصباح، واستمع إلى النشيد الوطني والبرنامج الإذاعي فضلا عن متابعة الفصول وحجرة الزائرة الصحية، واطمأن إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدرسة، وإجراءات الأمن والسلامة من طفايات وخطوط حريق وغيرها، وقام بمراجعة تنفيذ الجدول المدرسي والإشراف والأنشطة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية، لبيان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، في ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقام بحضور الطابور المدرسي وتحية العلم والنشيد الوطني. كما توجه للاطمئنان إلى جاهزية غرفة الزائرة الصحية، وتوافر المطهرات والأدوية اللازمة. كما اطمأن إلى جاهزية غرفة العزل بالمدرسة، ثم قام بمتابعة عدد من الأقسام والورش داخل المدرسة، وأوصى بضرورة الالتزام بالتباعد للطلاب أثناء الطابور.

واستكمل وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة الجلاء للتربية الفكرية، واطمأن إلى سير العملية التعليمية بها، وأوصى بصيانة الألعاب بالمدرسة، ثم تفقد الفصول بجميع المراحل، كما قام بتفقد المطبخ الخاص بالطلاب.

وأوصى بضرورة استخدام الأكواب الورقية للشرب والملاعق البلاستيكية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية به حفاظاً على صحة الطلاب.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM . كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عدداً من المعامل التكنولوجية بالمدرسة والفصول وورش العمل والمكتبة ومبيت الطلاب، وأوصى بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، والتباعد داخل الفصول.