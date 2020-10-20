10 اشتراطات للصلاة في المسجد الحرام.. "هات مصحفك وسجادتك معاك"

بدأت المملكة العربية السعودية الأحد الماضى فى المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والتى سمح فيها بالصلاة داخل المسجد الحرام بمكة للمرة الأولى منذ 7 أشهر بطاقة قصوى 40 ألف مصلٍ في اليوم، ووضعت رئاسة الحرمين الشريفين العديد من الإجراءات الوقائية اللازمة لأداء الصلاة داخل المسجد الحرام أهمها:

1- ارتداء الكمامة.

2- تعقيم اليدين أثناء الدخول.

3- قياس درجة الحرارة قبل الدخول.

4- إحضار سجادة الصلاة الخاصة بالمصلى.

5- عدم إدخال المأكولات والمشروبات للمسجد الحرام.

6- الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

7- الالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة.

8- إحضار المصحف الخاص أو القراءة من الهاتف المحمول.

9 - الالتزام بتعليمات الخروج من المسجد الحرام.

10- استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق "اعتمرنا".

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة التصاريح الخاصة بأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة المنورة عن طريق تطبيق (اعتمرنا) المخصص لتصاريح زيارة الحرمين الشريفين وأداء الصلوات ومناسك العمرة فيهما، مؤكدة أن الوسيلة الوحيدة للحصول على التراخيص هي التطبيق فقط.

ومن جهته قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتى يُسمح خلالها بأداء غير المقيمين بالمملكة لمناسك العمرة ستبدأ أول نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر السعودية الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين والمقيمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه عقب إصدار السعودية للضوابط المنظمة للعمرة ستضع وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بأداء المصريين للعمرة، لافتًا إلى توقعه بأن تبدأ الشركات السياحية المصرية إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ أولى الرحلات خلال شهر يناير 2021.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد كل الخدمات زيادة كبيرة في الأسعار، موضحًا أن أسعار برامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام ستتراوح ما بين 22 ألفًا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، الذي تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة 4 نجوم نحو 30 ألف جنيه للبرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام، فيما سيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.