نتنياهو يتفقد سفينة شحن وصلت من الإمارات: هذه ثمار السلام

تجول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، الاثنين، في ميناء حيفا، حيث زارا الرصيف الذي ترسو فيه سفينة الشحن التي وصلت من الإمارات.

وقال "نتنياهو"، في ختام الزيارة: "نقف على متن السفينة التي وصلت من الإمارات وعليها الكثير من الحاويات، سألت ماذا يوجد داخل هذه الحاويات وقالوا لي إنها تحتوي على غسالات وهذا يخفف أسعار الغسالات الآن، كما فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية وكل ما سيصل إلى هنا سيخفف غلاء المعيشة وكل مواطن إسرائيلي سيشعر بذلك في جيبه".

وأضاف: "هذه هي ثمار السلام التي تستمتعون بها الآن، أيها المواطنون، وليس في المستقبل – الآن. لأن هذا هو سلام دافئ – السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد. نربط دولة إسرائيل بشريان بحري يجلب لها بضائع ومنتجات أرخص بجودة عالية. هذا جيد لكل مواطن".

وتابع: "من المهم الفهم أن إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود. كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط. والآن تتحول إسرائيل إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي ويمكن السفر الآن جوا إلى جميع الاتجاهات، فوق السعودية والأردن. فإسرائيل تشكل مفترق طرق جويا وبريا وبحريا وتكنولوجيا وتجاريا وإنسانيا. هذا شيء كبير جدا".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "هذا حقا يوم تاريخي، فهذه هي ثاني زيارة لسفينة أتت من دبي وترسو في ميناء حيفا".

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر معاهدة السلام رسميا في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على الاتفاقية مع الإمارات.

كما كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، عن تعاون محتمل بين إسرائيل والإمارات في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال "منوتشن"، في كلمة اليوم الاثنين، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يسعى لإرساء الاستقرار في المنطقة"، لافتًا إلى أن "الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل ستمكن من مواجهة أنشطة إيران".

هبطت الإثنين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب أول رحلة ركاب إماراتية بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن رحلة الاتحاد للطيران رقم "إي واي 9607" القادمة من أبوظبي، هبطت في مطار بن غوريون في ساعة مبكرة من الصباح وعلى متنها أفراد الطاقم فقط.

وبحسب المتحدثة، أقلت الطائرة متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين، ومن تنظيم مجموعة (مامان) للخدمات اللوجستية.