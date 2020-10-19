حمدوك: السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والدينية

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، أن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية، موضحا أن حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسع الجميع.

وقال حمدوك، في كلمته خلال مؤتمر حوار الحريات الدينية والتعايش السلمي، الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن السلام الذي وقعه السودانيون في جوبا، يعد أمنية جميع السودانيين.

وأعرب عن أمله في أن يعم السلام كافة ربوع السودان خاصة شرقه لكي ينعم الجميع بالاستقرار، مشيرا إلى ضرورة إرساء قيم العدل والمساواة وأن يعمل الجميع على إعلاء قيمة الحق والواجب.

من جانبه، قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر مفرح، إن بناء دولة ديمقراطية يتطلب بناء لبنات فكرية، بحيث يشعر كل فرد بمسئولية بناء الوطن، وأن يتقبل الآخر في إطار تحقيق المساواة بين الجميع ضمن حق المواطنة.