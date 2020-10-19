"الوزراء": انتخاب "محيي الدين" احتفاظ لمصر بالمنصب خلفا لـ"الببلاوي"

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، أن بانتخاب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين، مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس إدارته ممثلاً لمصر والمجموعة العربية، احتفظت مصر بهذا المنصب، خلفا للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل، إن مدة عمل "الببلاوي" في الصندوق تنتهي مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي، آخر شهر أكتوبر الجاري.

كان مجلس الوزراء، أعلن في بيان صحفي صادر عنه منذ قليل، انتخاب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع، مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي، وعضوا بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف

ومن جانبه وجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبري للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاوضاع الاقتصادية، خاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية، خاصة مكافحة الفقر إتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة و المشاركات، وبعدها تولى منصبه الحالي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة، لتمويل التنمية المستدامة.