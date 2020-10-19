سارة التونسي: رفضت دوري في "بـ100 وش" في البداية.. "والضرب كان حقيقي"

كشفت الفنانة سارة التونسي، عن أنها رفضت في البداية دورها في مسلسل "بـ100 وش"، بسبب أنه تزامن مع تصويرها لمسلسل ليالينا 80، الذين عُرضوا خلال شهر رمضان الماضي، ولكنها عادت ووافقت عليه، بعد الجلوس مع المخرجة كاملة أبو ذكري، التي أقنعتها بالمسلسل.

وأضافت "التونسي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها كانت تصور كلا المسلسلين في نفس الوقت، وكان الأمر صعب جدا عليها، لأن دورها في ليالينا 80، يتعارض تماما مع دورها في بـ100 وش، "كنت بعمل هنا دور ست فقيرة وبسيطة، وهنا دور واحدة طماعة وغنية".

وأشارت إلى أن مشهد "الخناقة" بينها وبين زوجها في مسلسل بـ100 وش كان حقيقي، "اتضربت بجد وصحيت تاني يوم جسمي أزرق، والمشهد علم مع الناس الحمد لله، وطلعت تريند، والناس كلها كلمتني تاني يوم تقولي، وقعدت تباركلي".

وأوضحت أن مسلسل بـ 100 وش، ساهم كتير في تغيير حياتها الفنية في الوقت الحالي، حيث إن الجميع أصبح يعرفها في الشوارع بعد نجاح دورها بشكل كبير، فضلا عن العروض الكثيرة التي عُرضت عليها في الفترة الماضية، متابعة: " "نفسي أعمل أقوى حاجة ممكنة، ولكن عندي مشكلة أن معظم الأدوار بتجيلي زي دور شيرين في 100 وش، وأنا عاوزة اخرج من الشخصية دي، وعشان كده رفضت عروض كتير عاوزين نفس الشخصية".

وكانت سارة التونسي خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل حكايتي ومسلسل بـ 100 وش، والذي حقق نجاحا كبيرًا في الشارع المصري بشكل كبير، حيث كان واحد من أكثر المسلسلات رواجًا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، والتي شاركت فيه برفقة كل من الفنان آسر ياسين، ونيللي كريم، شريف الدسوقي، وإخراج كاملة أبو ذكري.